Poniedziałek 5 lipca 2021 Cyberpunk 2077 osiągnął zadawalający poziom wydajności i jakości

Autor: Zbyszek | 05:48 Adam Kiciński, szerf CD Projekt RED, w rozmowie z magazynem IGN stwierdził, że wraz z niedawno wydaną aktualizacją 1.23 poziom wydajności i niezawodności gry osiągnął jego zdaniem "satysfakcjonujący poziom". Aktualizacja 1.23 naprawia błędy, które do tej pory uniemożliwiały ukończenie poszczególnych misji, a także kolejny raz poprawia wydajność i niezawodność gry. Wypowiedź prezesa CD Projekt można rozumieć, iż wersja 1.23 jest taką grą, jaką Cyberpunk 2077 miał być w momencie premiery - co jak wiemy, nie udało się, a tytuł został wydany na rynek w niedopracowanej wersji.



Przypomnijmy, że po wydaniu aktualizacji 1.23, pod koniec czerwca grę do swojego sklepu zdecydowała się przywrócić firma Sony - z zastrzeżeniem, że nie należy jej uruchamiać na bazowej wersji PlayStation 4. W jej przypadku liczba klatek na sekundę wciąż jest niewystarczająca - Sony zaleca używanie PlayStation 4 Pro, lub najnowszej konsoli PlayStation 5, na której Cyberpunk 2077 działa w trybie wstecznej kompatybilności. Wersja dedykowana dla PS5, z pełną efektów graficznych, jest dopiero przygotowywana przez CD Projekt.



Niestety wydanie wersji 1.23 nie obyło się bez kontrowersji - zwiększenie wydajności gry na konsolach PlayStation 4 osiągnięto nie tylko dzięki optymalizacjom kodu, ale również w efekcie pewnego kompromisu, jakim jest wyraźnie widoczne zmniejszenie gęstości tłumu. W Cyberpunku 2077 na PS4, po wgraniu patcha 1.23, na ulicach Night City znajduje się po prostu znacznie mniej samochodów i bohaterów niezależnych. To nie podoba się niektórym fanom gry, dla których wskutek aktualizacji 1.23 Night City przesadnie opustoszało.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.