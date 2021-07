Poniedziałek 5 lipca 2021 Dyski SSD Gigabyte AORUS Xtreme o szybkości 28 GB/s

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:39 Firma Gigabyte zaprezentowała nowe supeszybkie nośniki SSD przeznaczone dla entuzjastów. Są to urządzenia o nazwie AORUS Xtreme, przeznaczone do zamontowania w slocie PCI-Express 4.0 x16, i wyglądem przypominające bardziej kartę graficzną aniżeli typowy nośnik SSD. Pod obudową z dwoma wentylatorami umieszczono osiem nośników SSD M.2 z kontrolerem PHISON PS5018-E18. Wszystkie z nich są połączone w tryb RAID 0, oferując szybkość odczytu danych na poziomie 28 GB/s, oraz szybkość zapisu na poziomie 26,6 GB/s.



Do urządzeń dołączone jest oprogramowanie Gigabyte SSD Tool Box oraz AORUS Storage Manager, umożliwiające monitorowanie i zarządzanie pracą. Możliwa jest m.in zaawansowana kontrola pracy wentylatorów dzięki wbudowanym 10 czujnikom temperatury.



Dyski będą dostępne w sprzedaży w tym kwartale, w wersjach o pojemności 32 TB. Ceny nie podano.







