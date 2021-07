Serwis gwarancyjny - autoryzowany serwis GSM

Apple, Samsung i Huawei – naprawa tych smartfonów w serwisie autoryzowanym się opłaca

Smartfony produkowane przez takich gigantów jak Apple, Samsung czy Huawei powoli zalewają rynek. Ludzie kupują je coraz częściej, ponieważ zdają sobie sprawę z ich solidnego wykonania, które gwarantuje dłuższą żywotność urządzenia, a co za tym idzie paradoksalnie mniejsze koszta. Lepiej kupić jeden droższy telefon raz na kilka lat, niż rozdrabniać ten wydatek na tańsze urządzenia co roku. Co więcej, flagowe modele często opatrzone są certyfikatem IP, który w zależności od stopnia gwarantuje ochronę przez przypadkowym zalaniem, bądź całkowitym zanurzeniem telefonu w wodzie. Tym sposobem niwelowany jest przykry w skutkach problem spotkania smartfona z wilgocią. Naprawa telefonów komórkowych w serwisie autoryzowanych niesie za sobą szereg korzyści, które docenia się, szczególnie gdy w rękach fachowców ląduje nasz ukochany flagowiec.

Serwis autoryzowany – fachowa naprawa bez ryzyka

Kto nigdy nie poczuł serca kołatającego ze zdenerwowania, kiedy upuszczony smartfon leżał na ziemi ekranem do dołu, ten nie wie co to prawdziwe emocje. Kiedy smartfon, który kupiliśmy, jest inwestycją na lata, wymiana zbitej szybki staje się bardzo opłacalną usługą. Zaskakujące jest to, że naprawa telefonu w serwisie autoryzowanym, wbrew ogólnej opinii taka naprawa wcale nie jest bardzo droga. Za nieco większą niż u konkurencji cenę zyskujemy kompleksową obsługę wyspecjalizowanych serwisantów, którzy wymienią ekran szybko i profesjonalnie. Zamiast czekać na swoje urządzenie kilka dni, profesjonalny serwis często zwróci ci urządzenie jeszcze tego samego dnia. Najważniejszym jednak elementem jest to, że części zamienne stosowane serwisie autoryzowanym są oficjalnymi komponentami producenta danego smartfona. Czyli na przykład autoryzowany serwis Samsung, naprawiając telefon klienta, będzie korzystał wyłącznie z części zatwierdzonych przez producenta. Oznacza to również, że jeśli twój smartfon w momencie wypadku wciąż ma gwarancję, naprawa w serwisie autoryzowanym nie będzie miała na nią wpływu.

Wysyłkowa naprawa telefonu w serwisie autoryzowanym

Kompleksowe usługi serwisowe dostępne wysyłkowo door-to-door? To nie fikcja, a bardzo praktyczne rozwiązanie dla zapracowanych i zabieganych. Wystarczy internetowo zgłosić naprawę, wypełnić formularz i oddać kurierowi urządzenie, które wymaga naprawy. Po dokładnej analizie w serwisie i jej akceptacji przez klienta specjaliści przystępują do naprawy, by następnie wysłać telefon w drogę powrotną do właściciela.

Artykuł powstał we współpracy z serwis-krakow.pl