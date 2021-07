Wtorek 6 lipca 2021 Microsoft Flight Simulator: Update 5 znacznie poprawia wydajność

Autor: Zbyszek | 17:07 Microsoft Flight Simulator to jedna z bardziej ciekawych gier, jakie zadebiutowały w ubiegłym roku. Wykorzystując realistyczne satelitarne zdjęcia ziemi i miast, można zasiąść za sterami różnych samolotów, i odwiedzić każdy zakątek świata - przestrzeń gry to teren całej kuli ziemskiej. Gra zadebiutowała w sierpniu 2020 roku, i początkowo jej problemem były bardzo wysokie wymagania i niewielka liczba klatek na sekundę. Dotychczasowe aktualizacje wniosły nieco optymalizacji, ale przełomowy ma być przygotowywany właśnie Update 5.



Według informacji, Update 5 zwiększy liczbę generowanych klatek nawet o 50-60 procent. Jednocześnie gra ma konsumować mniej zasobów procesora (do 25 procent mniejsze obciążenie) oraz mniej pamięci RAM, i lepiej utylizować jednostki obliczeniowe GPU.



Update 5 do Microsoft Flight Simulator zostanie wydany 27 lipca tego roku.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.