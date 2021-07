Wtorek 6 lipca 2021 Powstanie kolejny superkomputer oparty w całości o CPU i GPU od AMD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:50 AMD ma ostatnio całkiem sporo powodów do radości, a jednym z nich jest z pewnością ilość umów na dostawy komponentów do superkomputerów. Co jakiś czas pojawia się informacja o budowie nowego komputera opartego o procesory AMD EPYC i / lub karty Radeon Instinct, a jednostki tego typu szturmują szczyt listy TOP500, czyli najbardziej wydajnych superkomputerów na świecie, na której obecnie znajduje się już ponad 50 superkomputerów z CPU lub CPU i GPU od AMD. Kolejnym z właśnie zapowiedzianych superkomputerów jest Setonix, który zostanie zbudowany przez HP w Australii. Jednostka wykorzysta 3126 procesorów EPYC Milan, każdy dysponujący 64 rdzeniami, oraz 750 kart graficznych Instinct MI200 (CDNA 2, 5nm).



Setonix ma też dysponować 548 TB pamięci RAM, pamięcią trwałą o pojemności 15 PB (Peta Bajtów) w tym 2,7 PB typu SSD , oraz 60-90 PB pamięci na taśmach do składowania danych archiwalnych.



Moc obliczeniowa wyniesie około 50 PetaFlopów, a cena około 70 milionów USD.







