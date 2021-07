Wtorek 6 lipca 2021 Nintendo Switch OLED zaprezentowne, sprzedaż rusza 8 października

Autor: Zbyszek | źródło: Nintendo | 18:04 Wielka popularność, jaką cieszy się konsola Nintendo Switch, skłoniła Nintendo do przygotowania wzmocnionej wersji konsoli. Będzie nią urządzenie o nazwie Switch OLED, które trafi do sprzedaży jesienią tego roku, czyli 4,5 roku po premierze oryginalnego Switcha. Switch OLED otrzyma większy ekran oraz wzmocnione komponenty. Miejsce obecnego wyświetlacza LCD o przekątnej 6,2-cala zajął 7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD. Zamiast układu Nvidia Tegra X1 z czterema rdzeniami Cortex-A57 i GPU z serii Maxwell, zastosowany został nowy chip z dużo mocniejszymi rdzeniami ARM i GPU.



Kolejne z nowości to 64 GB pamięci wewnętrznej, dodatkowa wbudowana podstawka umożliwiająca położenie urządzenia w pozycji pochylonej, oraz zmodernizowana stacja dokująca, w której jest port sieci przewodowej LAN.



Switch OLED będzie dostępny w sprzedaży o 8 października w cenie 349 USD, a poniżej można zobaczyć, jak urządzenie prezentuje się na zdjęciach.



Jednocześnie w sprzedaży pozostanie dotychczasowa wersja Nintendo Switch. Nie wiemy jeszcze, czy jej cena zostanie obniżona wraz z debiutem wersji OLED.









