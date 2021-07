Serwer VPS, czyli alternatywa dla współdzielonego hostingu

W świecie, gdzie wszystko praktycznie odbywa się wirtualnie, a dla milionów ludzi najważniejszym narzędziem pracy jest komputer, właściciele przedsiębiorstw, spółek i wszystkich innych biznesów muszą odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie - serwer VPS czy hosting współdzielony?



Czym jest serwer VPS? W ocenie wielu przedsiębiorców, którzy znają się na serwerach, jednym z najlepszych propozycji w ostatnim czasie są serwery Virtual Private Server, w skrócie VPS. Pozwalają bowiem na zachowanie pełnej kontroli, a także dają możliwość samodzielnej konfiguracji w zależności od potrzeb danego przedsiębiorcy. Prywatny serwer wirtualny, bo tak brzmi tłumaczenie skrótu, świetnie sprawdza się w przypadku osób należących do branży e-commerce. Na serwerze VPS nie ma problemu ze zwiększonym ruchem, dlatego warto się na nieco zdecydować. VPS to rozwiązanie dla firm potrzebujących wszechstronnych serwerów. Prywatne serwery wirtualne pozwalają na szybkie tworzenie panelu klienta, a także na dedykowany adres IP. Ponadto, VPS umożliwia odizolowanie kilku aplikacji od siebie, a przy okazji na utrzymanie ich na jednym urządzeniu, którego właścicielem jest tylko jeden klient. Czym różnią się serwery VPS od hostingu współdzielonego? Serwerem VPS można określić specjalnie wydzieloną część z serwera dedykowanego. Serwer dedykowany posiada podobne funkcjonalności, jednak liczy sobie za to znacznie wyższą kwotę. Tani serwer VPS to z pewnością ciekawa alternatywa dla niego. Ponadto, to rozwiązanie znacznie łatwiej można dopasować do własnych potrzeb i oczekiwań niż bywa to z hostingiem współdzielonym. Atutem serwera VPS jest fakt, iż cała machina oparta została na dyskach SSD NVME, które świetnie pasują do szybkiego tworzenia stron internetowych. Jeśli chcesz cieszyć się bezpiecznym miejscem dla swoich danych, zamów serwer VPS na stronie https://snetcloud.com/managed-vps. Dlaczego warto skorzystać z serwera VPS? Wielu twierdzi, że VPS to znacznie lepszy wybór od hostingu tradycyjnego. Oto zalety: Ekspresowe dyski SSD NVME - 10 razy szybsze od zwykłych dysków SSD. Idealne dla serwerów opartych na Javie oraz baz danych.

Niskie obciążenie serwera - dla fizycznego serwera tworzą się szybkie serwery wirtualne.

Darmowy IPv4 - specjalny adres automatycznie przypisywany do klienta.

Pełna kontrola root - bardzo łatwe dokonywanie konfiguracji, administrowanie uprawnieniami oraz zarządzenia użytkownikami.

Najwyższa jakość - dostęp do profesjonalnego data center.

Pełna wirtualizacja KVM - tworzą bazę dla serwerów VPS.



