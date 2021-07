Środa 7 lipca 2021 Nvidia odświeży laptopowe karty z serii Ampere wydając modele SUPER

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 17:01 (2) Debiutujące w 2. połowie 2018 roku karty GeForce RTX 2000 z serii Turing były w pierwszych miesiącach po swojej premierze krytykowane za słaby stosunek wydajności do ceny. W efekcie już po pół roku Nvidia zdecydowała się odświeżyć tamtą serię, wydając nowsze wersje tamtych kart z dopiskiem Super. Były one o około 10% bardziej wydajne od oryginałów co poprawiło opłacalność ich zakupu, a dodatkowo GeForce RTX 2060 zyskał 8GB pamięci zamiast 6GB. Znany ze sprawdzonych informacji portal VideoCardz podaje, że teraz tamten ruch zostanie ponowiony, a na rynek trafią GeForce RTX z serii Ampere w wersjach "Super".



Na ten moment informacje dotyczą wersji laptopowych kart graficznych - VideoCardz twierdzi, że dotarł do specyfikacji przygotowywanych gamingowych laptopów z procesorami Alder Lake, w której znajdują się informacje o zastosowaniu kart GeForce RTX 3070 Super i GeForce RTX 3080 Super.



Tym samym odświeżone laptopowe karty graficzne z serii Ampere mogą trafić na rynek w 4. kwartale tego roku lub na początku 2022 roku.



VideoCardz dodaje też, że Nvidia przygotowuje układ GA103, pozycjonowany pomiędzy dotychczasowe GA102 i GA104. Niewykluczone że zostanie on zastosowany w i GeForce RTX 3080 Super.

Na ten moment brak jest jeszcze informacji o tym, czy ewentualnie przygotowane zostaną desktopowe karty GeForce RTX serii 3000 w wersjach Super.



debilne pole tematu (autor: henrix343 | data: 7/07/21 | godz.: 17:15 )

No i pieknie. Niech teraz przypilnuja aby karty dostawaly dobre chlodzenie (czyli niech zawyza TDP), popolitykuja aby nie bylo zadnych whitelist i pocisna aby producenci montujacy ich karty wydwali latki i aktualizowali bios a jak jeszcze specyfikacja bedzie czytelna i beda montowane zlacza MXM, to duzo ludzi wymieni stare modele na lepsze i duzo ludzi kupi nowe modele jako nowego laptopa. Do pelni szczescia brakowalo by sterow OS na lina :) Ruszylo by srodowisko OC i moderow. A jak by jeszcze wyswietlanie na wielu monitach poprawili (4k>60@) to juz w ogole bajka.



poprosze 3080 LHR (autor: bajbusek | data: 7/07/21 | godz.: 17:22 )

w cenie referencyjnej (3299 PLN)



