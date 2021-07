Środa 7 lipca 2021 Radeon RX 6600XT tylko w wersjach niereferencyjnych i w cenie 399 USD ?

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:11 W sieci pojawia się coraz więcej przecieków na temach nadchodzących kart graficznych Radeon RX 6600 XT. Według najnowszych informacji, karty te zadebiutują w sierpniu, a w sklepach nie znajdziemy modelu referencyjnego, a wyłącznie autorskie wersje przygotowane przez producentów. Ceny podstawowych modeli mają wynosić 399 USD, a wydajność będzie zbliżona do starszego modelu Radeon RX 5700 XT. Wersje mocno podkręcone zaoferują więcej wydajności, ale ich zakup będzie nieco droższy. Wersja referencyjna ma być dostępna tylko dla producentów gotowych zestawów komputerowych.



Powód tej sytuacji nie jest znany, ale może ona wynikać z tego, że AMD w wersji referencyjnej zastosowało system chłodzenia z jednym wentylatorem, a takie coolery bywają głośne. Wersje nierefernecyjne otrzymają natomiast systemy chłodzenia z dwoma wentylatorami i lepszą kulturą pracy.



Radeon RX 6600XT będzie wyposażony w 8GB pamięci GDDR6 ze 128-bitowym interfejsem oraz chip Navi 23 z 1792 procesorami strumieniowymi lub 2048 procesorami strumieniowymi i 32 MB pamięci Infinity Cache.



Pod względem wydajności karta ma rywalizować z GeForce RTX 3060, którego cena w momencie premiery wynosiła 329 USD, i jeśli cena sklepowa karty Nvidia zdoła powrócić do tego poziomu, to Radeon RX 6600XT może kosztować więcej od swojego konkurenta.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.