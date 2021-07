Środa 7 lipca 2021 Deep Learning Supersampling będzie częścią specyfikacji DirectX ?

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:33 (1) Microsoft znany jest ze swoich poczynań na rynku rozwiązań dla grafiki 3D, gdzie techniki opracowane przez poszczególnych producentów są później implementowane do DirectX stając się częścią ich specyfikacji. Tak było chociaż z Nvidia RTX, czyli techniką śledzenia promieni, której była impulsem do pojawienia się DirectX Raytracing. Wszystko wskazuje na to, że Microsoft zamierza dodać do specyfikacji DirecrX również rozwiązanie Deep Learning Supersampling, czyli technikę polegającą na zwiększeniu rozdzielczości renderowanego obrazu wraz z jednoczesną rekonstrukcją jakości.



To pozwala uzyskać wyższą płynność, niż przy renderowaniu obrazu w docelowej rozdzielczości, kosztem pewnej najczęściej niezauważalnej utraty jakości.



Micorosft zamieścił oferty pracy, w których poszukuje starszych inżynierów oprogramowani. Mają oni zająć się wdrażaniem rozwiązań i algorytmów, bazujących na uczeniu maszynowym, które zostaną zastosowane w grafice 3D.



Najwidoczniej Microsoft ma plany opracowania rozwiązania działającego na podobnej zasadzie jak NVIDIA DLSS, ale niewymagającego specjalnych jednostek obliczeniowych Tensor z kart Nvidia GeForce RTX.



bez Tensorów nie ma chyba szans. Chyba, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją że wykorzystywane naprzemiennie w zależności od obciążenia będzie CPU i GPU.



