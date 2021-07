Środa 7 lipca 2021 Ceny kart graficznych zahamowały sprzedaż CPU na rynku DIY

Autor: Zbyszek | źródło: Notebookcheck | 23:48 Pierwsza połowa tego roku zostanie zapamiętana jako czas horrendalnych cen kart graficznych, które przez długi okres czasu były nawet 3 razy wyższe od cen rekomendowanych. Co więcej, również ceny budżetowych kart typy GeForce GTX 1050 zostały wywindowane przez sprzedawców do absurdalnych poziomów. Taka sytuacja ma przełożenie na cały rynek DIY, czyli entuzjastów samodzielnie składających swoje komputery. Najnowsze statystyki z niemieckiego sklepu Mindfactory pokazują, że wysokie ceny kart graficznych zahamowały sprzedaż procesorów.



Sprzedaż procesorów Intela i AMD w marcu, kwietniu, maju i czerwcu tego roku była w Mindfactory o około połowę niższa niż w tych samych miesiącach 2020 roku. To wskazuje, że wskutek zbyt wysokich cen grafik około połowa entuzjastów odłożyła na później plany zakupu nowego PC lub modernizacji dotychczasowego komputera.





Analizując dane na temat sprzedaży, w Mindfactory nadal utrzymuje się dotychczasowy trend - około 80 procent ze wszystkich sprzedawanych procesorów to chipy AMD, a 20 procent ze sprzedawanych procesorów to CPU Intela.



Pierwsze sześć najczęściej kupowanych procesorów to CPU Ryzen serii 5000 lub Ryzen serii 3000. Dopiero na siódmym miejscu pod względem sprzedaży znalazł się Core i7 11700K, którego sprzedaż wyrażona w liczbie sztuk była ponad 8 razy mniejsza niż sprzedaż liderującego w zestawieniu procesora Ryzen 5 5600X.



Jeśli chodzi o średnią cenę sprzedawanych procesorów, to w listopadzie 2020 roku po premierze procesorów Ryzen serii 5000, średnia cena sprzedaży procesora AMD wzrosła z około 220 Euro wcześniej, do około 320 Euro po tej premierze. W efekcie w czerwcu, 85 procent wpłat klientów za zakupione procesory, było wpłatami za procesory firmy AMD. Szczegółowe dane przedstawiają poniższe wykresy.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.