Piątek 9 lipca 2021 QualComm opracuje procesor wzorowany na Apple M1

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:53 QualComm już od pewnego czasu oferuje procesory z architekturą ARM dedykowane do stosowania w notebookach. Są to modele Snapdragonem 8CX i Snapdragonem 8CX gen 2, stosowane do tej pory m.in. przez Samsunga w ultrabookach Galaxy Book S, gdzie konkurują z opracowanym przez Intela Intel Core i5-L16G7 z serii LakeField. Według najnowszych informacji, QualComm zamierza podążyć drogą Apple, i zwiększyć ofertę swoich procesorów dla notebooków, opracowując procesory o wyraźnie wyższej wydajności niż dotychczasowe.



Obecnie przygotowywany przez firmę jest Snapdragon SC8280, który zasadniczo będzie bazował na budowie dotychczasowego Snapdragona 8CX gen 2, ale otrzyma rdzenie o wyraźnie wyższej wydajności. Powierzchnia całego chipa SoC ma wzrosnąć przez to o 13 procent.



Snapdragon SC8280 ma być łączony z 8GB pamięci RAM typu LPDDR5 lub do 32 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Na ten moment nie wiadomo jeszcze kiedy procesor będzie dostępny dla producentów notebooków.



