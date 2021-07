Poniedziałek 12 lipca 2021 Samsung zapowiada swoje pierwsze SSD z interfejsem PCI-E 5.0

Autor: Wedelek | źródło: STH | 05:15 Portal ServeTheHome (STH) opisał na swoich ramach fragment niepublikowanego dokumentu firmy Samsung, który przedstawia nową rodzinę SSD tego producenta z interfejsem PCI-Express 5.0. Seria PM1743 ma być dedykowana serwerom o czym świadczy między innymi forma w jakiej będą produkowane nośniki – E3.S z interfejsem w formacie U.2 o wymiarach 111.5 × 31.5mm. Mamy więc do czynienia z nośnikami podobnymi do standardowych, 2.5-calowych wersji, ale z wyraźnie lepszym układem chłodzenia. Nowe dyski będą bazować na używanych obecnie kościach pamięci typu NAND Flash TLC w wersji szóstej, oraz pojedynczym interfejsie PCI-E 5.0 w wersji x4 lub dwóch x2.



Dzięki temu transfery mają wzrosnąć z 6,95GB/s (w PM9A3) do 16GB/s (w PM1743) przy zachowaniu podobnego zapotrzebowania na energię elektryczną. W przypadku nowych nośników Samsunga będzie ono na poziomie 20-25W.







