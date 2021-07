Poniedziałek 12 lipca 2021 Ukraińcy zamknęli farmę kopaczy zbudowaną z PS4

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:29 Ukraińska służba bezpieczeństwa zamknęła właśnie ogromną farmę do kopania kryptowalut zlokalizowaną w sporej hali magazynowej w mieście Vinnytsia. Zgromadzone w niej maszyny służyły prawdopodobnie do pozyskiwania Bitcoinów, które wydobywano głownie za pomocą konsol Sony PlayStation 4, co już samo w sobie jest nietypowe. W sumie ukraińskie służby zarekwirowano 3800 konsol, ponad 500 różnorakich kart graficznych, ponad 50 procesorów, kila notebooków, a do tego telefony i karty pamięci. Powodem nalotu była kradzież prądu z pobliskiej sieci energetycznej, do której podłączono opisywaną farmę.



Zrobiono to oczywiście nielegalnie, więc kopacze nie musieli się martwić o wysokość rachunków za prąd. Stąd pewnie decyzja by postawić na konsole, które nie powalają mocą. PS4 z 8-rdzeniowym CPU (rdzenie x86 Jaguar) i GPU z 18CU dysponuje mocą 1,84TFLOPS, a wersja Pro z GPU zbudowanym z 36CU ma 4,2TFLOPS mocy.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.