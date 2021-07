Poniedziałek 12 lipca 2021 Nowe tytuły trafiają do GeForce Now

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:44 Mimo początkowych trudności usługa streamingu gier o nazwie GeForce Now wciąż się rozwija, a Nvidia sukcesywnie dodaje do niej nowe gry. Najnowsza aktualizacja wzbogaca bibliotekę wspieranych tytułów o dziesięć nowych pozycji, z których najpopularniejsze to Mutant Year Zero: Road to Eden oraz Rayman: Raving Rabbids. Przypominam przy tym, że aby móc w nie zagrać musimy najpierw dokonać ich zakupu korzystając w tym celu z usługi Epica lub Steama. GeForce Now w przeciwieństwie do Stadii nie ma własnego sklepu, a jedynie wynajmuje serwery na których można zdalnie dany tytuł zainstalować.



Ma to swoje plusy, bo jeśli w którymś momencie przestaniemy opłacać abonament, to nadal będziemy mogli grać w zakupione gry. Tyle tylko, że odpalimy je nie na serwerze Nvidii a na lokalnym PCcie.



Poniżej znajdziecie listę nowo dodanych gier:

• Ys IX: Monstrum Nox (Steam i Epic Games Store)

• Black Skylands (Steam)

• Swords of Legends Online (Steam i Epic Games Store)

• Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront (Steam)

• Crowfall (Native Launcher)

• GRAVEN (Steam i Epic Games Store)

• Ironcast (Epic Games Store)

• Mutant Year Zero: Road to Eden (Epic Games Store)

• Rayman: Raving Rabbids (Steam i Ubisoft Connect)

• Wushu Chronicles (Steam)







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.