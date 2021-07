Poniedziałek 12 lipca 2021 Nowe informacje o mobilnych i desktopowych Alder Lake i Raptor Lake

Autor: Wedelek | 06:15 Końcówka ubiegłego tygodnia obfitowała w nowe informacje dotyczące mobilnych oraz desktopowych procesorów z rodziny Alder Lake i ich następców o kodowej nazwie Raptor Lake. Najpierw dowiedzieliśmy się, że do stowarzyszenia SATA wpłynął wniosek o rejestrację kontrolera SATA, który będzie wspólny dla Alder Lake-S i Rocket Lake-S. Oba procesory będą kompatybilne z tą samą podstawką – LGA1700 i najprawdopodobniej będą korzystać z tych samych chipsetów. Cech wspólnych jest zresztą znacznie więcej. Oba układy będą na przykład wspierać pamięci DDR5 i interfejs PCI-Express, a do ich budowy zostanie wykorzystany IGP Gen 12.2 i usprawniony proces 10nm Super Fin.



Do Alder Lake-S Intel chce wsadzić do ośmiu mocnych rdzeni x86 Golden Cove i osiem słabszych Gracemontów, a w Raptor Lake-S mamy zobaczyć maksymalnie osiem Graceomntów i szesnaście Raptor Cove.



Jeśli chodzi o mobilki, to w tym przypadku dostaniemy w sumie sześć odrębnych serii różniących się TDP i oczywiście ilością rdzeni. W sumie ma to wyglądać tak:



5W, 1x Golden Cove + 4x Gracemont + IGP z 48-64EU

9W, 2x Golden Cove + 4/8x Gracemont + IGP z 80-96EU

15W, 2x Golden Cove + 4/8x Gracemont + IGP z 80-96EU

28W, 4/6x Golden Cove + 8x Gracemont + IGP z 96EU

35-45W, 4/6x Golden Cove + 8x Gracemont + IGP z 96EU

45-55W, 8x Golden Cove + 8x Graceomnt + IGP z 32EU







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.