Wtorek 13 lipca 2021 Popłoch na chińskim rynku kryptowalut. Kopacze naprędce wyprzedają sprzęt

Autor: Wedelek | 05:01 Walka z kopaczami kryptowalut wytoczona przez chiński rząd zaczyna przynosić spektakularne efekty. Już teraz ceny nowych kart, w zależności od modelu, są niższe o 5% do 45%, a prawdopodobnie niebawem będzie jeszcze lepiej. Świadczy o tym prawdziwy zalew używanych kart graficznych, które trafiają na rynek wtórny w ilościach iście hurtowych. Dzięki temu, że jest ich dużo ich ceny są bardzo atrakcyjne. Aktualnie za GeForce RTX 370 trzeba zapłacić ponad $400, a modele GeForce RTX 3060 i GeForce RTX 3060 Ti są najczęściej wystawiane na licytacjach, gdzie trzeba za nie zapłacić odpowiednio $290 i $370. Bardzo podobna sytuacja występuje też w przypadku kart od AMD oraz gotowych zestawów komputerowych.



Za używanego laptopa z GeForce RTX 3060 trzeba w tej chwili zapłacić około $1000. Panika wywołana przez chiński rząd, który postanowił zlikwidować rynek kopaczy jest więc ogromna, a że kraj tej odpowiada za około 65% aktywnych koparek Bitcoina, toteż możemy niebawem liczyć na spadek cen również w Europie.



Krucjata Chin jest związana z planami dotyczącymi redukcji dwutlenku węgla dostarczanego do atmosfery przez tamtejszą gospodarkę. Założenia są takie by do 2030 roku wyraźnie obniżyć produkcję tego związku, a do 2060 osiągnąć tzw. neutralność klimatyczną i akurat w tym względzie warto trzymać za Chiny kciuki.



