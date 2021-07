Środa 14 lipca 2021 Kolejne darmówki od Epica

Autor: Wedelek | 05:01 Do czwartku, do godziny 17:00 gracze mogą przypisać do swojej biblioteki w Epic Games Store dwie niewielkie gry logiczne z gatunku Indie. Pierwszą pozycją jest Bridge Constructor: The Walking Dead, a więc osadzona w znanym uniwersum gra strategiczna w której przyjdzie nam budować prowizoryczne konstrukcje służące do walki z zombiakami. Z ich pomocą będziemy tworzyć wymyślne pułapki do zabijania nie całkiem umarłych przedstawicieli gatunku homo sapiens oraz drogi ucieczki z potrzasku. Kolejna darmówka to Ironcast - połączenie steampunkowej gry akcji osadzonej w XIX Anglii z grą w łączenie ze sobą kolorowych diamencików.



Pod względem mechaniki mamy tu do czynienia z klonem takich produkcji jak CandyCrush czy Bejeweled.



W czwartek po 17-tej ich miejsce zajmie przygodowa gra FPP z elementami logicznymi o nazwie Obduction oraz Offworld Trading Company. Pierwsza z wymienionych produkcji została stworzona przez autorów Mysta, a za drugą odpowiada Soren Johnson, jeden z twórców Cywilizacji VI. Warto tu nadmienić, że Offworld Trading Company już raz był rozdawany przez Epica – konkretnie w lutym ubiegłego roku. Gra skupia się na zarządzaniu wielką firmą handlową operującą na obcych planetach, a naszym zadaniem jest nie tylko rozwój własnej firmy, ale i walka z agresywną konkurencją, która nie cofnie się przed niczym by wygryźć nas z interesu.



Jak zwykle aby otrzymać darmową kopię od Epica należy przejść pod TEN adres.













K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.