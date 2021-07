Poniedziałek 12 lipca 2021 Chagalle otrzymają szybszy interfejs xGMI. Premiera w sierpniu?

Autor: Wedelek | źródło: MoePC | 06:29 Nieoficjalne źródła twierdzą, że premiera kolejnej generacji Threadripperów o kodowej nazwie Chagall nastąpi już za miesiąc, a więc w sierpniu 2021 roku. Specyfikacja techniczna tych układów ma być bardzo podobna do aktualnie dostępnych Castle Peaków – TOPowy model ma mieć 64-rdzenie i 128-wątków, przy czym rdzenie x86 Zen 2 zostaną zastąpione znacznie wydajniejszymi Zen 3 lub Zen 3+. Ta „drobna” zmiana z pewnością przyniesie duży skok wydajności zarówno w zastosowaniach jednowątkowych jak i wielowątkowych mimo, że nie wzrośnie ani ilość wątków ani taktowanie pamięci RAM, która w nowych Threadripperach będzie działać w trybie 4-kanałowym.



Oprócz nowych rdzeni Chagalle mają odziedziczyć po EPYCach z rodziny Milan szybszy interfejs xGMI (Inter-Chip Global Memory Interconnect) o przepustowości 18GT/s – aktualnie używany ma wydajność 16GT/s. Jeśli chodzi o ilość dostępnych linii PCI-Express 4.0, to wiele wskazuje na to, że będzie ona identyczna jak w Castle Peakach, a TDP nadal będzie wynosić 280W. AMD nie zdecyduje się też raczej na nową podstawkę, co oznacza, że opisywane układy wsadzimy do aktualnie sprzedawanych płyt z gniazdem TRX40. Użyta litografia to oczywiście 7nm od TSMC.







