Wtorek 13 lipca 2021 Samsung mówi o procesie 3GAP. 3GAE trafił do kosza?

Podczas organizowanego w Chinach Foundry Forum 2021 firma Samsung zaprezentowała swój plan wydawniczy dotyczący ich nowych procesorów litograficznych. Na załączonych slajdach mogliśmy zobaczyć, że do 2022 roku firma planuje wdrożenie technologii 7LPP i 4LPP, a 3GAE ma zostać wprowadzony później. Mówi się o latach 2023 – 2024, choć Samsung twierdzi, że proces 3GAP (3nm, GAA-Plus) będzie gotów już pod koniec 2022 roku lub na początku 2023. Tyle, że jeszcze w 2019 roku mówiono o 3GAE (3nm, GAA-Early), co oznacza, że pierwsza generacja tego procesu nie nadawała się do niczego i wymagał on poprawy.



Stąd prosta droga do założenia, że układy w zupełnie nowej technologii mogą być za rok produkowane co najwyżej na potrzeby własne południowokoreańskiego giganta, a firmy trzecie będą musiały poczekać co najmniej kilka miesięcy dłużej.



Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie przypomina to wszystko niestety Intela i jego problemy z litografią 10nm, co nie wróży dobrze.



Dodam jeszcze, że technologie 4LPE i 7LPP będą nadal korzystać z tranzystorów Fin-FET, ale już wytwarzanych z użyciem technologii EUV, natomiast 3GAE to już zupełnie nowa konstrukcja tranzystorów typu GAA-FET.







