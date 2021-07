Wtorek 13 lipca 2021 Intel wybuduje w Europie nową fabrykę mikroprocesorów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:59 (2) Intel podpisał z władzami Włoch i Francji umowę o współpracy, która ma doprowadzić do wybudowania na terenie Unii Europejskiej ogromnego kompleksu zajmującego się produkcją mikroprocesorów. Inwestycja ma pochłonąć 20 miliardów euro(około 23,7-miliarda dolarów) i zostać ukończona w okolicach 2030 roku. Tak przynajmniej wynika ze słów Pata Gelsingera, który twierdzi, że nowy Fab miałby odpowiadać za produkcję nawet 20% wszystkich układów scalonych na całym świecie. Budowa opisywanego kompleksu nie wpłynie na plany Chipzilli związane z rozwojem Fabów w innych regionach świata, w tym z rozbudową fabryki w Irlandii.



Agresywna polityka Intela w kwestii Fabów ma pomóc tej firmie w powrocie na szczyt i aktywną walkę z takimi potentatami jak TSMC i Samsung. Plany Chipzilli zakładają, że w przyszłości na terenie UE ma być produkowane więcej procesorów niż wynosi zapotrzebowanie jej mieszkańców. Innymi słowy Europa stanie się tzw. eksporterem układów scalonych.







K O M E N T A R Z E

ciekawy przelicznik (autor: Markizy | data: 13/07/21 | godz.: 06:50 )

Inwestycja ma pochłonąć 20 miliardów dolarów (około 23,7-miliarda euro).

Wszystko fajnie gdyby nie to że 1euro = 1,18$

https://www.bankier.pl/...kursy-walut/forex/EURUSD

Wiec albo zamieniono euro z dolarami albo kwoty są wzięte z sufitu





@up (autor: Wedelek | data: 13/07/21 | godz.: 07:07 )

poprawione



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.