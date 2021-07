Wtorek 13 lipca 2021 Cyberpunk 2077 na PS4 sprzedaje się świetnie

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:14 Cyberpunk 2077 to z jednej strony jedna z najlepszych gier fabularnych z rewelacyjną historią i zjawiskową architekturą miasta, a z drugiej siedlisko niezliczonych błędów i niedoróbek okraszonych fatalną wydajnością na konsolach ubiegłej generacji. Stan techniczny nowej gry REDów tuż po premierze był tak zły, że ta została wkrótce po premierze usunięta ze sklepu PS Store i wróciła do niego dopiero niedawno (po jako takim załataniu). Na szczęście dla deweloperów to nie odstraszyło fanów, którzy kupują ją teraz jak szaleni. Efekt jest taki, że Cyberpunk 2077 zdobył w czerwcu pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się gier dla PS4 zarówno w USA jak i Europie.



Gra o przygodach V wyprzedziła przy tym takie pozycje jak wciąż świetnie sprzedające się GTA V, Fifę 21, Minecrafta czy nowego CoDa. Pozostaje mieć nadzieję, że podbudowani tym faktem REDzi dotrzymają słowa i wreszcie dostaniemy grę, której jakość będzie identyczna z tą zapowiadaną na premierę.







