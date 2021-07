Wtorek 13 lipca 2021 Kolejna próbka Alder Lake-S z nadspodziewanie wysoką wydajnością

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 16:45 Jeden z członków forum NGA.cn twierdzi, że Intel ma już gotową próbkę inżynieryjną procesora Alder Lake pracującą z zegarem 3,9/5,3GHz i że układ ten jest nadspodziewanie wydajny. Mowa o modelu Core i9-12900K, który składa się z 8-miu mocnych Golden Cove i 8-miu słabszych Gracemontów. Oprócz i-dziewiątki Chipzilla planuje też Core i7 12700K w konfiguracji 8+4 i Core i5 12600K, który ma mieć 6 mocnych i 4 słabsze rdzenie. Wracając jednak do modelu Core i9-12900K, to ten w CineBenchu R20 ma ponoć uzyskiwać ponad 9300 pkt, a możliwe ma być nawet przebicie bariery 11300pkt.



To wyraźnie więcej niż w tym samym teście zdobywa Ryzen 9 5950X, ale też trzeba pamiętać, że porównujemy plotki z faktycznymi wynikami. Ta sama osoba podaje również, że Core i7-12700K uzyskuje ponad 9500pkt, a Core i5-12600K ponad 7400 pkt.



Przy okazji inny użytkownik o pseudonimie YuuKi_AnS podzielił się z nami informacjami o znanych problemach, jakie trapią wersje inżynierskie Alder Lake-S. Jeśli temat Was ciekawi, to możecie się z nimi zapoznać poniżej.



Procesory Alder Lake-S mają być wytwarzane w usprawnionej litografii 10nm SuperFIN i zapewniać wsparcie dla PCI-Express 5.0 i DDR5. Ich następcą będą Raptor Lake, a więc układy łączące w sobie do 8-miu i 16-tu rdzeni. Większość plotek mówi, że te 16 rdzeni to słabsze Gracemonty, ale widziałem też takie, które twierdzą, że to mocnych Raptorów będzie więcej. Jak będzie naprawę dowiemy się pewnie dopiero za rok.







