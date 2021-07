Środa 14 lipca 2021 Powstał nowy SoC na bazie IBM OpenPOWER

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:16 Grupa inżynierów wspierana przez Fundację NLnet, Chips4Makers i Uniwersytet Paryski na Sorbonie zaprezentowała projekt układu scalonego bazującego na architekturze IBM OpenPOWER. Pokazana jednostka o nazwie Libre-SOC to układ składający się z jednostki ogólnego zastosowania z obsługą instrukcji wymienionych w specyfikacji v3.0B, GPU (Graphics Processing Unit) ze wsparciem dla API Vulkan i VPU (Video Processing Unit) wytwarzanych w litografii 180nm od TSMC. Jego twórcy zaprezentowali w sieci zdjęcie rdzenia krzemowego oraz zdradzili, że zaprojektowany przez nich układ ASIC składa się z ponad 130 000 bramek logicznych, które rozmieszczono na powierzchni 5,5 x 5x9 mm2.



Zapowiedziano też dalszy rozwój projektu, który docelowo ma otrzymać wsparcie dla rozszerzenia SVP64 i w przyszłości zostać przeniesiony do niższej litografii. Na koniec dodam jeszcze, że jest to pierwsza jednostka tego typu od 12-tu lat stworzona przez podmiot inny niż IBM.







