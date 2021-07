Środa 14 lipca 2021 Intel zaprasza na prezentację swoich nowych litografii

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:29 Intel ogłosił, że 26 lipca zostanie ujawniony zaktualizowany plan dotyczący wdrożenia poszczególnych litografii. Webcast będą prowadzić aktualny CEO – Pat Gelsinger oraz Dr. Ann Kelleher, szefowa działu Technologicznego, a jego start zapowiedziano na godzinę 14-tą czasu pacyficznego. U nas będzie to godzina 23:00. Biorąc pod uwagę zapowiedzianą w marcu strategię IDM 2.0 należy się spodziewać, że jedną z zapowiedzi będzie wdrożenie do produkcji układów zbudowanych w procesie 10nm i 7nm, które w przyszłym roku trafią pod tzw. strzechy. Możemy się też spodziewać ogłoszenia kolejnych litografii, których debiut zaplanowano w następnych latach.



Osoby chcące oglądać całe wydarzenie na żywo będą mogły to zrobić za pośrednictwem linku, który 26 lipca zostanie udostępniony na stronie Intel Newsroom.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.