Środa 14 lipca 2021 TSMC i Foxconn sfinansowały zakup szczepionki dla Tajwańczyków

Autor: Wedelek | 05:44 TSMC i Foxconn połączyły siły i wspólnie sfinansowały zakup 10 milionów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla mieszkańców Tajwanu. Zakupiony preparat jest produkowany przez BioNTech, a jego wartość szacuje się na około $350 milionów dolarów. Kupione szczepionki trafią w sumie do 5 milionów obywateli Tajwanu, a ich dystrybucja ruszy we wrześniu. Za dostarczenie szczepionek na wyspę ma odpowiadać Fundacja YongLin, a dalszą dystrybucją zajmie się lokalne Centrum ds. zwalczania chorób zakaźnych (CDC).



Tak duża partia wystarczy by zaszczepić ponad 20% całego społeczeństwa (na Tajwanie żyje około 23 miliony ludzi), co jest o tyle istotne, że kraj ten jest jednym z najgęściej zaludnionych obszarów na Ziemi, a przy tym odpowiada za produkcję znacznej części układów scalonych.



