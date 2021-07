Środa 14 lipca 2021 Jonsbo zaprezentował nową, kompaktową obudowę dla PCtów

Autor: Wedelek | źródło: Jonsbo | 05:59 Firma Jonsbo dodała do swojego portfolio nową obudowę o nazwie N1 Mini-ITX, która jak sama nazwa wskazuje została stworzona z myślą o konstrukcjach zbudowanych na płytach głównych w standardzie mini-ITX. W jej wnętrzu oprócz płyty zmieści się układ chłodzenia CPU o wysokości do 70mm, jednoslotowa karta graficzna z krótkim śledziem długa na 185 mm, zasilacz typu SFF o długości do 150mm, pojedynczy, 140mm wentylator oraz aż pięć dysków w formacie 3.5-cala. Całość ma bardzo kompaktowe wymiary i składa się ze szczotkowanego aluminium o grubości 3mm i 1mm stali, z której wykonana jest konstrukcja nośna.



Pod względem stylistyki postawiono na minimalizm. Producent nie zapomniał też o przednim panelu I/O, który składa się z USB 3.0 typu A, USB typu C i złącza audio. Ceny nie podano.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.