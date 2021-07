Środa 14 lipca 2021 TSMC przedstawia sposoby chłodzenia układów warstwowych

Autor: Wedelek | źródło: Hardwareluxx | 16:43 Chipy wielowarstwowe to niewątpliwie przyszłość, o czym świadczą najnowsze konstrukcje od AMD i Intela, które już teraz czerpią z tego rozwiązania. Dzięki ułożeniu na sobie kilku warstw krzemu układ scalony może być wyraźnie mniejszy, co pozwala na oszczędność miejsca i skrócenie ścieżek komunikacyjnych. Niestety takie podejście ma też dość istotną wadę. Układy warstwowe grzeją się bardziej od planarnych i trudniej odprowadzić z nich energię cieplną. Problem ten podczas tegorocznego sympozjum VLSI zaakcentowała firma TSMC, podając przy tym trzy sposoby na jego obejście.



Są to odpowiednio:

DWC (Direct Water Cooling): w układzie scalonym, w jego górnej części są tworzone specjalne kanaliki którymi przepływa ciecz odpowiedzialna za odprowadzanie nadmiaru ciepła

Warstwa Si Lid z OX TIM: na właściwą warstwę układu nanoszona jest osobna warstwa z rowkami na ciecz, która łączy się z jądrem krzemowym za pomocą materiału przewodzącego ciepło (TIM) powstałego na skutek zjawiska nazwanego fuzją tlenku krzemu (OX).

Si Lid z LMT: rolę materiału przewodzącego ciepło odgrywa płynny metal (LMT)

TSMC podało też wyniki badań nad skutecznością opisywanych form chłodzenia układów scalonych powstałe w oparciu o testy na jednostce do której chłodzenia używano cieczy cyrkulującej z prędkością odpowiednio 2l/min. i 5,8l/min. Okazało się, że niezależnie od scenariusza układ z DWC był najchłodniejszy, a różnica pomiędzy pozostałymi rozwiązaniami była wyraźna. Szczegóły poniżej:







