Czwartek 15 lipca 2021 Edge wyprzedza Firefoxa, Chrome i Safari trzymają się mocno

Autor: Wedelek | źródło: StatCounter | 05:16 Firma analityczna StatCounter opublikowała najnowsze wyniki popularności przeglądarek internetowych. Zebrane w czerwcu dane dotyczyły całego świata i różnych platform softowo-sprzętowych. Oznacza to zmieszanie ze sobą tradycyjnych komputerów (laptopy, desktopy) ze smartfonami oraz tabletami. Jeśli chodzi o dwa pierwsze miejsca, to mamy do czynienia z niemal identyczną sytuacją jak przed rokiem. Na pierwszym miejscu z wynikiem 65,27% uplasował się Chrome, który w ujęciu rocznym stracił na rzecz konkurencji 0,2% rynku. Na drugiej pozycji znajdziemy z kolei Safari, które w ciągu roku zwiększyło swój udział z 16,97% do 18,34%.



Podium zamyka przeglądarka Edge, którą używa 3,4% internautów, a na czwartym miejscu znalazł się Firefox z udziałem na poziomie 3,29%. Różnica jest więc teoretycznie nieduża, a przynajmniej do momentu gdy uświadomimy sobie, że StatCounter osobno liczy wyniki starszej wersji Edge (0,23%) i Internet Explorera (0,61%), które też należą przecież do Microsoftu. TOP 5 zamykają przeglądarki Samsunga (3,18) i Opery (2,19). Dalej mamy całą masę innych aplikacji do surfowania po Internecie, które łącznie dzierżą około 3,5% rynku.







