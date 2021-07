Czwartek 15 lipca 2021 Syberia I i II za darmo od GOGa z okazji tygodnia francuskiego

Autor: Wedelek | źródło: GOG | 05:29 Fani francuskich gier mogą przez niespełna 60 godzin skorzystać ze sporej promocji w sklepie GOG, która sięga aż 90%. Jednocześnie w tym okresie możecie przypisać do swojego konta dwie kultowe gry z serii Syberia. Zarówno kultowa jedynka jak i dwójka to produkcje z gatunku fabularnych gier przygodowych typu wskaż i kliknij (point and click). W pierwszej Syberii wcielamy się w postać prawniczki z Nowego Jorku o imieniu Kate Walker, która przybywa do niewielkiego miasteczka celem sfinalizowania przejęcie fabryki mechanicznych zabawek przez amerykański koncern, który reprezentuje.



Na miejscu okazuje się, że właściciel nie żyje, a spadkobierca wyruszył na poszukiwanie widzianych rzekomo w Rosji mamutów. Nasza protagonistka udaje się więc w podróż by go odnaleźć. W dwójce ponownie kierujemy poczynaniami Pani Walker i tym razem kierowana przez nas prawniczka wyrusza wraz z Hansem Voralbergiem – człowiekiem, którego mieliśmy odnaleźć w jedynce, na wyprawę w poszukiwaniu sławnych mamutów syberyjskich.



Obie gry można przypisać do naszego konta przechodząc pod TEN link. Oferta wygasa 17 lipca 2021 roku, o godzinie 15:00.







