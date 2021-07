Środa 14 lipca 2021 Ryzeny 6000 z maksymalnie 16-rdzeniami Zen 4

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:15 Znany w środowisku entuzjastów użytkownik Gamers Nexus twierdzi, że kolejne generacja procesorów AMD dla klientów detalicznych o kodowej nazwie Raphael będzie się składać z jednostek zbudowanych z maksymalnie dwóch chipletów CCD i jednego układu zawierającego wszystkie niezbędne kontrolery. Każdy z CCD ma mieć maksymalnie 8-rdzeni x86 Zen 4 z obsługą 16-wątków i 32MB cache L3, które będą wytwarzane w litografii 5nm od TSMC. Część CIOD3 podobnie jak w przypadku aktualnej generacji będzie produkowany w starszym procesie – w tym przypadku podobno w 7nm.



Oprócz nowych rdzeni nowe Ryzeny będą oferować wsparcie dla pamięci RAM typu DDR5 i otrzymają IGP na bazie architektury Navi 2. Niektóre przecieku sugerują, że wersje mobilne będą mieć TDP na poziomie 35-65W, a w przypadku desktopów ma to być 45-105W. Patrick Schur twierdzi z kolei, że TDP wersji dla segmentu DYI będzie wyższe i wyniesie 170W, ale potwierdza, że nie mamy co liczyć na więcej niż 16-rdzeni.



Raphael 🥰

- up to 16 Cores

- up to 170 W

- 5 nm — Patrick Schur (@patrickschur_) July 13, 2021



