Czwartek 15 lipca 2021 Francuzi ukarali Google 500mln euro kary

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:29 Francuski regulator rynku nałożył na Google karę finansową w wysokości 500 milionów euro za opieszałość w negocjacjach z niezależnymi wydawcami treści. Wyrok jest związany z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą praw autorskich, która nakazuje firmom wypłacać tantiemy autorom treści, z których te korzystają. Również w postaci tzw. zajawek i linków prowadzących do pełnej treści artykułów. W przypadku Google chodzi o usługę agregującą newsy z innych portali, która zdaniem francuzów również podlega pod nowe prawo. W związku z tym rok temu gigant wyszukiwarkowy dostał ultimatum. Albo dogada się z autorami, albo usunie ze swoich usług newsowych ich treści oraz linki do nich.



Google wybrało tę drugą opcję i rozpoczęło negocjacje, które zaowocowały wstępnym porozumieniem z francuską grupą zrzeszającą dziennikarzy. To jednak nie wystarczyło i konieczne okazało się podpisanie indywidualnych umów z największymi podmiotami, czego Google nie udało się dopiąć na czas. Stąd kara.



Francuski regulator ogłosił również, że w przyszłości Google będzie zmuszony do zakończenia negocjacji z wydawcami w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosków o ustalenie tantiemy z tytułu wykorzystania ich utworów. W przeciwnym razie firma zostanie ukarana grzywną w wysokości do 900 000 euro (1,06 miliona dolarów) za każdy dzień zwłoki. Dotyczy to rzecz jasna jedynie tych wydawców, których treści pojawiały się w newsroomie od Google. Oczywiście taka interpretacja unijnego prawa nie spodobała się włodarzom firmy.



W tzw. międzyczasie gigant zapowiedział uruchomienie inicjatywy Google News Showcase, w ramach której na poprawę jakości oferowanych treści ma zostać przeznaczonych ponad 1 miliard dolarów. W praktyce oznacza to tyle, że Google będzie płacić twórcom za wartościowe treści tworzone na wyłączność. Miałyby one uzupełniać ofertę bazującą na treściach pochodzących z innych źródeł.



