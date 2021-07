Czwartek 15 lipca 2021 Discord kupuje Sentropy Technologies

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:56 Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o przejęciu Discorda przez Microsoft, ale finalnie firma zdecydowała się zachować niezależność. Jednocześnie nawiązano współpracę z Sony, który dokonał przy tym sporej inwestycji w nowego partnera. Discord postanowił wykorzystać pozyskane środki do zakupu firmy Sentropy Technologies i jej technologii do monitorowania sieci. Usługa Protect bazuje na SI i filtruje potencjalnie niepożądane wiadomości w czasie rzeczywistym ucząc się przy tym jak robić to najskuteczniej. Z informacji prasowej dowiadujemy się, że rozwiązania firmy Sentropy, które były do tej pory dostępne dla wszystkich staną się ekskluzywne dla Discorda.



Żadnych innych informacji ani szczegółów finansowych niestety nie podano.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.