Czwartek 15 lipca 2021 Nieoficjalna specyfikacja techniczna Alder Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 16:58 Na jednym z chińskich forów pojawiła się informacja o finalnej specyfikacji technicznej desktopowych procesorów z rodziny Alder Lake-S. Układy te mają budowę heterogeniczną i składają się z mocnych rdzeni Golden Cove z obsługą HT zwanych tutaj rdzeniami P i słabszych Gracemontów – 1 wątek, rdzenie E. Do tego mamy IGP na bazie architektury Gen 12, kontrolery PCI-Express 5.0 i DDR5 oraz litografię 10nm SuperFIN. Nim przejdziemy do konkretnych cyferek warto najpierw dowiedzieć się skąd Chińczycy je wytrzasnęli i czemu uważają, że są one prawdziwe. Otóż według autorów podane dane pochodzą od jednego z partnerów Intela, który kilka tygodni temu otrzymał finalne próbki inżynierskie (tzw. QS) będące w 100% identyczne z procesorami, które trafią na sklepowe półki.



W sumie do sprzedaży mają trafić trzy modele: Core i9-12900K, Core i7-12700K, oraz Core i5-12600K. Ich wspólną cechą jest identyczne TDP wynoszące 125W (PL1), które w trybie Turbo i przy sprzyjających warunkach może zostać na krótko podniesione do 228W (PL2). Zaznaczam przy tym, że TDP nie jest równoznaczne z poborem mocy. Core i9-12900K ma po osiem mocnych i słabszych rdzeni oraz 30MB pamięci L3, w Core i7-12700K mamy do czynienia z kombinacją ośmiu mocnych i czterech słabszych rdzeni x86 z 25MB L3, a w Core i5-12600K otrzymamy sześć Golden Cove, cztery Gracemonty i 20MB cache trzeciego poziomu.



Przeciek mówi również o tym jaką częstotliwość mają mieć poszczególne rdzenie w trybie Turbo – wartość ta jest zależna od tego ile z nich działa jednocześnie i wacha się w granicach 100-400MHz. Szczegóły znajdziecie poniżej:







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.