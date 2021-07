Czwartek 15 lipca 2021 Microsoft prezentuje chmurowego Windowsa 365

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 17:20 (1) Microsoft ogłosił, że 2 sierpnia do oferty trafi Windows 365. Będzie to usługa strumieniowania dla firm w ramach której użytkownicy biznesowi będą mogli korzystać z instancji Windowsa zainstalowanej na zewnętrznym serwerze. Ta będzie utrzymywana przez cały okres opłacania abonamentu i dostępna praktycznie w dowolnym czasie z dowolnego urządzenia. Wymagane będzie tylko szybkie i stabilne połączenie z Internetem. W ramach subskrypcji Microsoft zapewni też aktualizacje i kopie bezpieczeństwa oraz niezbędną ochronę przed zagrożeniami i atakami. Innymi słowy nie będziemy musieli martwić się łatkami bezpieczeństwa i zabezpieczeniem samego sprzętu, co może być dobrą opcją dla mniejszych firm.



Wysokość abonamentu będzie uzależniona od tego jaką instancję wydzierżawimy. Na start dostępnych ma być 12 konfiguracji, z czego najsłabsza będzie obejmować jeden wątek, 2GB RAMu i 64GB nośnik SSD, a najmocniejsza 8-rdzeniowy CPU, 32GB RAMu i 512GB przestrzeni dyskowej.







K O M E N T A R Z E

debilne pole tematu (autor: henrix343 | data: 15/07/21 | godz.: 18:46 )

Witamy wsrod dawcow. Komputer dla mas? A po co, niech zostana objeci monopolem chmury. Moga korzystac kiedy pozwolimy, jak pozwolimy i NIC tam nie jest ich.



To sie chyba wpisuje w "nie bedziesz nic posaidal i bedziesz szczesliwy" :)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.