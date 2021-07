Piątek 16 lipca 2021 Netflix zainwestuje w streaming gier

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 05:14 Bloomberg twierdzi, że w przeciągu roku na rynku pojawi się nowa usługa streamingu gier. Ma za nią stać Netflix, który chce w ten sposób zdywersyfikować swoje portfolio usług i przychody korzystając z efektu synergii pomiędzy serialami, grami i filmami. Za rozwój nowej usługi ma być odpowiedzialny Mike Verdu, który został mianowany szefem nowo powstałego działu. Tym z Was, którzy go nie kojarzą śpieszę z wyjaśnieniem, że jest to weteran branży, który pracował między innymi dla EA i Zyngi, a ostatnio czuwał też nad rozwojem Facebookowego Oculusa.



Na ten moment nie wiadomo czy Netflix zdecyduje się na kooperację z wydawcami i produkcję treści ekskluzywnych dostępnych z ogólnodostępnymi treściami w ramach abonamentu na wzór Game Passa, czy może podąży drogą Stadii i będzie oferować jedynie infrastrukturę do której trzeba będzie osobno dokupić gry w dedykowanym sklepie. Dla mnie sensowniejsza wydaje się pierwsza opcja, ale to tylko gdybanie.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.