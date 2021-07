Piątek 16 lipca 2021 38-rdzeniowe Xeony W-3300 odpowiedzią na nadchodzące Threadrippery

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:31 (1) Na CompSource pojawiła się specyfikacja techniczna najnowszych Xeonów W-3300 dla stacji roboczych. Są to jednostki wyposażone w maksymalnie 38-rdzeni x86 Ice Lake z obsługą do 76-wątków i do 57MB pamięci L3. Nowa platforma oferuje też 8-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200MHz o pojemności do 4TB, 64-linie PCI-Express 4.0 (z CPU) oraz wsparcie dla instrukcji AVX 512 i GNA 2.0. Opisywane procesory są kompatybilne z podstawką LGA 4189, są wytwarzane w litografii 10nm Super FIN, a ich TDP wynosi 270W. TOPowa jednostka z tej serii to pracujący z zegarem 4.0GHz Xeon W-3375, którego wyceniono na około $6196.



Oprócz niego do oferty trafią jeszcze cztery procesory, z których najsłabszy składa się z 14-rdzeni i 21MB pamięci L3 i jest wyceniony na ponad $1000. Specyfikację pozostałych trzech CPU znajdziecie w poniższej tabelce:







K O M E N T A R Z E

ehh Intel się nie zmienia (autor: kombajn4 | data: 16/07/21 | godz.: 05:59 )

Z czym do ludzi przy tej cenie. Nadal zachowują się jakby nie mieli konkurencji.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.