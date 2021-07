Piątek 16 lipca 2021 Intel chce przejąć Global Foundries

Autor: Wedelek | 17:06 Ptaszki ćwierkają o rozmowach jakie toczą się pomiędzy włodarzami Intela i GlobalFoundries. Ich przedmiotem jest przejęcie przez Chipzillę amerykańskiego producenta mikroprocesorów wraz z technologiami, personelem i oczywiście Fabami. Jeśli chodzi o koszt takiej inwestycji, to wśród plotek przewija się kwota 30 miliardów dolarów jaką niebiescy mieliby zapłacić obecnym właścicielom Globala. Dla dowodzonego przez Pata Gelsingera Intela jest to kwota relatywnie niewielka, ale trzeba pamiętać, że sam zakup to dopiero fragment wydatków jakie musiałby ponieść Intel aby w pełni wykorzystać potencjał nabytych Fabów.



Nie jest żadną tajemnicą, że zamontowany w nich osprzęt raczej nie nadaje się do produkcji chipów w 10nm i niżej. Atutem Globala jest jednak dość szerokie portfolio klientów – aktualnie firma produkuje około 7% wszystkich wytwarzanych mikroprocesorów, oraz duża ilość placówek - na całym świecie jest ich w tej chwili dziesięć.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.