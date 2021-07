Piątek 16 lipca 2021 XMG: AMD zwiększyło dostawy mobilnych APU

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:07 XMG, jeden z producentów laptopów dla wymagających użytkowników, podzielił się z opinią publiczną swoimi przewidywaniami dotyczącymi dostępności procesorów od AMD w najbliższych miesiącach. Jego zdaniem sytuacja na tym polu unormowała się na tyle, że w trzecim kwartale bieżącego roku do producentów trafi kilka razy więcej APU niż miało to miejsce w drugim kwartale. Pod koniec roku ma być z tym troszkę gorzej, ale wciąć widać wyraźny progres w tym temacie – szczegóły na dołączonym wykresie. Jeśli chodzi o chipy od innych producentów, to w przypadku Intela i Nvidii dostępność ma być podobna jak w tej chwili, ale za to może okresowo brakować układów od Realteka i Cypress, a także innych, mniejszych graczy.



W ich przypadku będziemy mieć do czynienia z fluktuacją jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy.







