Piątek 16 lipca 2021 AMD udostępnia kod źródłowy Fidelity FX

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 17:26 Zgodnie z zapowiedzią AMD udostępniła dziś kod źródłowy swojej najnowszej technologii skalowania przestrzennego o nazwie FidelityFX Super Resolution (FSR). Jak zwykle odpowiednie pliki źródłowe trafiły na stronę GPUOpen, skąd może je pobrać i przejrzeć każdy zainteresowany tematem użytkownik lub deweloper. Samo FSR to technika inteligentnego skalowania obrazu wyrenderowanego w niższej jakości do większego, docelowego formatu – np. z 1080p na 4K. Co ważne działa ona z kartami dowolnego producenta, a jedynym ograniczeniem jest to, że taki akcelerator musi też wspierać DirectX 12.



Aktualnie na liście wspieranych kart znajdziemy układy Intel UHD, Radeony od serii RX400 wzwyż i GeForce od serii 900 wzwyż. Innymi słowy opisywana technologia stanowi przeciwwagę dla zamkniętego i ograniczonego tylko do kart Nvidii DLSS i podobnie jak rozwiązanie zielonych może pracować w kilku trybach: wydajność, zbalansowany, jakość, oraz wysoka jakość.



FSR jest obecnie dostępne dla deweloperów silników Unity (beta dla Unity 2021.2 HDRP) i Unreal Engine (aktualizacja v4.26), a na liście obsługiwanych tytułów znajdziemy 8 produkcji. Oczywiście AMD robi wszystko by listę tę poszerzyć i w najbliższym czasie FSR zostanie dodany do:



• Arcadegeddon

• Necromunda: Hired Gun

• Resident Evil Village (w przyszłym tygodniu)

• Edge of Eternity (w tym miesiącu)







