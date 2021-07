Poniedziałek 19 lipca 2021 AMD przeniesie produkcję z GlobalFoundries do Samsunga ?

Autor: Zbyszek | 05:43 Ostatnie doniesienia o planach Intela dotyczących zakupu GlobalFoundries wywołały falę komentarzy na temat dalszego losu umowy AMD na produkcję układów scalonych w GlobalFoundries. Według specjalistów, jeśli zakup GlobalFoundries przez Intela dojdzie do skutku, jego następstwem będzie przeniesienie produkcji układów scalonych przez AMD do innego producenta - prawdopodobnie koreańskiego Samsunga. Chociaż szczegóły umowy WSA (Waffel supply agreement) zawartej pomiędzy AMD i GlobalFoundries nie są znane, to zdaniem specjalistów musi ona zawierać zapisy na wypadek przejęcia GlobalFoundries przez głównego konkurenta AMD.



Według nich, AMD mogło i na pewno zagwarantowało sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy WSA, w przypadku gdyby właścicielem GlobalFoundries został Intel. Na ten moment GlobalFoundires, ze względu na brak w jego ofercie nowszych litografii, nie jest już strategicznym partnerem dla AMD - firma wytwarza dla AMD tylko starsze 12nm chipy z architekturą ZEN1, których produkcja dobiega już końca, oraz rdzenie IOD dla nowszych procesorów z architekturami ZEN 2 i ZEN 3, które nie będą już używane w procesorach z architekturą ZEN 4.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.