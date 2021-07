Poniedziałek 19 lipca 2021 Spadki cen kart graficznych wyhamowały

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:59 (1) Pomimo iż fabryki układów scalonych pracują na pełnych obrotach, zapotrzebowanie ze strony rynku już od około roku przekracza poziom dostaw. Jest to spowodowane jednoczesnym wzrostem zainteresowania pracą i naukę zdalną, oraz debiutem procesorów, kart graficznych i konsol nowej generacji. Najgorsza sytuacja jest na rynku kart graficznych - wzrost ceny Bitcoina doprowadził do masowego wykupywania dostępnych egzemplarzy w celu wydobywania kryptowalut, przez co zakup karty graficznej od kilku miesięcy graniczył z cudem, a ich ceny były znacznie zawyżone.



Sytuacja zaczęła się poprawiać końcem maja, kiedy nastąpił spadek ceny Bitcoina, a dodatkowo Nvidia zaczęła dostarczać do sklepów karty GeForce RTX ze sprzętowym ograniczeniem szybkości obliczania haszy, przez co ich zakup stał się mniej opłacalny do celów wydobywania kryptowalut.



Szybko spowodowało to spadek cen kart graficznych - jeszcze w maju egzemplarze w sklepach były od 2 do 3 razy droższe niż cena sugerowana. W czerwcu ceny grafik spadły, do poziomu około 50 procent wyższego od sugerowanych. Niestety w lipcu trend ten nie jest kontynuowany i ceny kart graficznych w Europie zachodniej zatrzymały się na poziomie z końca czerwca. Gorsza sytuacja jest w Polsce, gdzie ceny są nadal prawie dwukrotnie wyższe od cen sugerowanych.







K O M E N T A R Z E

Żenua... (autor: Kenjiro | data: 19/07/21 | godz.: 14:03 )

Interesuje mnie nabycie karty, dopiero gdy cena spadnie do ok. 80% MSRP. Nie spadnie, nie kupię i polecam wszystkim się wstrzymać. Nic nie dopinguje sprzedawców bardziej niż brak popytu.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.