Wtorek 20 lipca 2021 Nvidia DLSS trafi na platformę ARM, a RTX Memory Utility zmniejszy zużycie pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:31 Oferowane przez Nvidia rozwiązanie DLSS (Depp Learning Super Sampling), to technika wykorzystująca jednostki obliczeniowe GPU do podniesienia rozdzielczości wyrenderowanego obrazu wraz z jednoczesną eliminacją efektów ubocznych tej konwersji. To pozwala uzyskać wyższą płynność, niż przy renderowaniu obrazu w docelowej rozdzielczości, kosztem pewnej najczęściej niezauważalnej utraty jakości. Podczas trwającej własnie konferencji Game Developers Conference 2021 Nvidia poinformowała, że technika DLSS wkrótce trafi także na platformę ARM, i będzie mogła być uruchamiana na procesorach mobilnych z rdzeniami ARM i IGP od Nvidia.



Zaprezentowano demo przedstawiające tandem złożony z procesora MediaTek Kompanio 1200 oraz karty graficznej GeForce RTX 3060, obsługujący grę z aktywnym DLSS.



Kolejną z nowości przygotowaną przez Nvidia to RTX Memory Utility - narzędzie przeznaczone dla twórców gier, pozwalające na optymalizację i zmniejszenie zajmowaniem pamięci. Rozwiązanie pozwana na redukcję zajętości pamięci na karcie graficznej nawet do 50 procent. RTX Memory Utility jest narzędziem typu open source, które będzie dostępne na platformie GitHub. Prawdopodobnie powstanie tego narzędzia na związek z niewystarczająca pojemnością pamięci graficznej w bieżącej generacji kart GeForce RTX.







