Wtorek 20 lipca 2021 ADATA wchodzi na rynek laptopów z modelem XENIA 14

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:46 ADATA to producent znany do tej pory głównie z produkcji pamięci RAM, dysków SSD, dysków i pamięci przenośnych, akcesoriów gamingowych oraz innych peryferiów. Producent postanowił jednak poszerzyć swoją ofertę i będzie oferował również notebooki. Pierwszym modelem w ofercie producenta jest Ultrabook o nazwie XENIA 14. To komputer przenośny wyposażony w mobilne procesory Intela 11. generacji (Tiger Lake), oraz 14-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Zaletą urządzeń jest niewielka waga (970 gram) i grubość całkowita (15 milimetrów) oraz długi czas pracy na baterii wynoszący dp 10 godzin.



Na pokładzie znajduje się tez łączność WiFi 6 z Bluetooth 5.1, kamera z obsługą Windows Hello, port Thunderbolt 4, złącze HDMI 2.0b, gniazdo mikrofonu i słuchawek oraz dwa porty USB Type-C, i jeden USB 3.2 Gen2 Typu A. Laptop pozwala podłączyć do siebie trzy zewnętrzne ekrany o rozdzielczości do 4K każdy.



ADATA XENIA 14 są dostępne w sprzedaży od dzisiaj na https://shop.adata.com/, w cenie od 1099 USD za wersję z procesorem Core i5 i od 1199 USD za wersję z procesorem Core i7, a decydują się na zakup urządzeń przed 20 sierpnia, otrzymamy rabat w wysokości 50 dolarów.







