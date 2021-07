Wtorek 20 lipca 2021 Szef iFixit krytykuje Apple, Samsunga i Microsoft

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:42 (1) iFixit to serwis internetowy specjalizujący się w rozbieraniu nowych urządzeń na części pierwsze, a następnie ocenianiu poziomu skomplikowania naprawy oraz wycenie kosztu produkcji pojedynczego egzemplarza urządzenia. W ten sposób portal już od ponad 10 lat zdaje fotograficzną i opisową relację z procesu rozkręcania m.in każdego nowego smartfona i tabletu z wyższej półki, prezentując z jakich części są zbudowane, jak je rozebrać i jak później złożyć. Założyciel i szef iFixit skrytykował właśnie Apple, Samsunga i Microsoft, za to, że tworzą oni swoje urządzenia w taki sposób, żeby były trudne do naprawy w serwisie zewnętrznym lub samodzielnie przez konsumenta.



Jego zdaniem, wymienieni producenci projektują swoje urządzenia uwzględniając zastosowanie niestandardowe części oraz nietypowych rozwiązań, co ostatecznie uniemożliwia konsumentom i personelowi serwisowemu stron trzecich serwisowanie takich produktów. Dodał do tego, że jego zdaniem postępowanie tej trójki jest niezrozumiałe - naprawialność i trwałość to dwa główne czynniki, które wpływają na decyzje zakupowe. Apple oberwało się za sposób, w jaki projektowane i składane są iPhone oraz iPady, Samsungowi za smartfony i tablety z serii Galaxy, a Microsoftowi za serię Surface, a całej trójce za szereg akcesoriów do wspomnianych urządzeń.



Pozatym szef iFixit skrytykował wymienione firmy za sposób konstruowania umów z dostawcami części, podając jako przykład problem z zakupem baterii w firmie Varta. Samsung używa baterii firmy Varta w swoich słuchawkach dousznych Galaxy. Kiedy iFixit chciał zakupić w firmię Varta taką samą baterię, spotkał się z odmową, którą została uzasadniona tym, że umowa zawarta z Samsungiem zakazuje Varcie sprzedaż tych baterii do podmiotów trzecich.



Wypowiedź założyciela iFixit miała miejsce podczas debaty dotyczącej tzw. prawa do naprawy, z udziałem różnych ważnych polityków w roli słuchaczy.



K O M E N T A R Z E

A Amazon (autor: GULIwer | data: 20/07/21 | godz.: 15:02 )

i masa innych firm niszczy w pełni sprawny produkt, tylko dlatego, że nikt go przez dłuższy czas nie kupił.

Takie czasy.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.