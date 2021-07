Środa 21 lipca 2021 Radeon RX 6600 XT: pierwsze zdjęcia i testy

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 13:15 Na jednym z chińskich portali internetowych pojawiły się pierwsze zdjęcia i testy nadchodzącej karty graficznej Radeon RX 6600 XT. Jak się okazuje, karta w wersji referencyjnej posiada system chłodzenia z dwoma wentylatorami, a przy tym jest krótsza niż Radeon RX 6700 XT. Oznacza to, że istniejące od pewnego czasu zdjęcie nowego Radeona z jednym wentylatorem należy raczej przypisywać do słabszego modelu Radeon RX 6600 bez dopisku XT. Posiadacz tej referencyjnej karty Radeon RX 6600 XT sprawdził jej wydajność w benchmarku Ludashi, który jest popularny w Chinach ale raczej nieznany poza nimi.



Nowy Radeon uzyskał w tym teście wynik zbliżony do karty GeForce RTX 3060 Ti. Przypomnijmy, że premiera kart Radeon RX 6600 XT jest obecnie planowana na 11 sierpnia tego roku.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.