Środa 21 lipca 2021 IBM pozywa Global Foundries za rezygnację z rozwoju 7nm litografii

Firma Global Foundries, jeden z trzech największych na rynku producentów układów scalonych na zamówienie, w 2. połowie 2018 roku poinformowała o porzuceniu dalszego rozwoju 7nm litografii oraz wycofaniu się z wyścigu technicznego z TSMC i Samsungiem. Powodem tego miałby być zbyt wysokie koszty opracowania kolejnych procesów litograficznych. Decyzja była dość zaskakująca, bo wydawało się, że prace nad 7nm litografią są już na końcowym etapie. Dzisiaj, po upływie prawie 3 lat, właściciele i szefowie Global Foundries mogą żałować tamtej decyzji.



Chętnych na produkcję chipów w 7nm litografii nie brakuje, a Global Foundries nie dysponuje taką techniką produkcji.



Kolejnym problemem wynikającym z tamtej decyzji jest pozew, jaki złożyła firma IBM przeciwko Global Foundries. IBM, wskutek porzucenia rozwoju 7nm litografii domaga się od Global Foundries odszkodowania w wysokości 2,5 miliarda dolarów.



Obaj producenci zawarli w 2015 roku umowę ramową o wieloletniej współpracy w zakresie badań i rozwoju nad przyszłymi procesami litograficznymi. W jej ramach w 2017 roku firma IBM wsparła Global Foundries kwotą 1,5 miliarda dolarów oraz częścią swoich inżynierów, w celu opracowania 7nm litografii. Kwota została wypłacona przez IBM w grudniu 2017 roku, a 9 miesięcy później, w sierpniu 2018 roku Global Foundries poinformowała, że litografia 7nm ostatecznie nie zostanie opracowana.



To spowodowało dla IBM nie tylko stratę rzeczonej sumy i czasu wsparcia swoich inżynierów, ale też konieczność opracowania planu awaryjnego i przeniesienia produkcji przyszłych chipów do fabryk Samsunga. W efekcie, IBM twierdzi, że został wprowadzony przez Global Foundries w błąd oraz narażony na straty, w efekcie czego domaga się teraz od Global Foundries zwrotu 1,5 mliarda dolarów plus miliarda dolarów odszkodowania.



Z kolei obrona Global Foundries twierdzi, że IBM skorzystał na decyzji GF o zaprzestaniu prac nad technologią 7 nm. Decyzja o zaprzestaniu rozwoju 7nm litografii oznaczało, że IBM mógł produkować i sprzedawać 7 nm układy szybciej, niż gdyby oczekiwał na zakończenie rozwoju tej litografii przez Global Foundries.





To nie jedyny pozew, jaki może otrzymać Global Foundries ze strony IBM. IBM poważnie zastanawia się nad złożeniem drugiego pozwu, dotyczącego przejęcia przez Global Foundries działu półprzewodników IBM wraz z fabrykami w październiku 2014 roku. Przejęcie to nastąpiło na bardzo korzystnych dla Global Foundries warunkach, ponieważ obie strony zakładały długą i wieloletnią partnerską współpracę przy rozwoju kolejnych litografii. Także w tym przypadku IBM twierdzi o wprowadzeniu w błąd przez Global Foundries w celu przejęcia własności intelektualnych, fabryk i gruntów po zaniżonej cenie.



Należące od IBM, a przejęte przez Global Foundries pod koniec 2014 roku fabryki, zostały następnie sprzedane w 2019 roku - była fabryka IBMa w East Fishkill została przez Global Foundries sprzedana firmie ON Semiconductor za 430 milionów dolarów, była fabryka IBMa wytwarzająca chipy ASIC została sprzedana firmie Marvell za 650 mln USD. Global Foundries spieniężył też przejęty wcześniej od IBMa zakład w Essex Junction oraz leżące w jego sąsiedztwie 300 akrów ziemi.



