Środa 21 lipca 2021 Funkcja DirectStorage będzie dostępna także na Windows 10

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 19:46 API DirectStorage to rozszerzenie dla API DirectX, przygotowane przez Microsoft dla nowej konsoli Xbox Series X. Jest ono elementem składowym techniki Xbox Velocity, czyli zbioru kilku rozwiązań umożliwiających wykorzystanie nośnika SSD NVMe jako wirtualnego rozszerzenia pamięci CPU i GPU. Dzięki temu karty graficzne zainstalowane w komputerze zyskują bezpośredni dostęp do danych zgromadzonych na szybkich dyskach SSD. Microsoft planował dodać API DirectStorage do przyszłej wersji systemu Windows.



Początkowo wszyscy sądzili, że chodzi o kolejną wersję Windows 10, np 21H2. Sytuacja zmieniła się wraz z czerwcową zapowiedzią systemu Windows 11, kiedy Microsoft przekonywał, że tylko Windows 11 będzie obsługiwał DirectStorage.



Teraz producentów okienek postanowił wycofać się z tej zapowiedzi, i przyznał, że udostępni DirectStorage również dla systemu Windows 10. Konieczna będzie kompilacja nie starsza niz 1909. Pozostałe wymagania to karta graficzna zgodna z DirectX 12 oraz nośnik SSD z obsługą tzw. Standard NVMe Express Controller.



