Lepsza dostępność GeForce RTX 3060 odpowiedzią na Radeon RX 6600 XT

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:36 Już za niecałe 3 tygodnie zadebitują kolejne karty AMD z architekturą RDNA 2: Radeon RX 6600 XT. Karty będą dysponować 8 GB pamięci GDDR6 oraz układem Navi 23 z 2048 procesorami strumieniowymi. Według nieoficjalnych informacji ich wydajność ma wypadać pomiędzy tym, co oferuje GeForce RTX 3060, a GeForce RTX 3060 Ti. Najnowsze doniesienia wskazują, że Nvidia nie przygotuje w odpowiedzi na Radeona RX 6600 XT żadnej nowej karty graficznej. Producent zdecydował się przyjąć inną strategię, i zwiększył u Samsunga zamówienia na chipy GA 106.



Przyjęta przez Nvidię strategia walki z Radeonem RX 6600 XT zakłada znaczącą poprawę dostępności GeForce RTX 3060 i doprowadzenie do spadku cen tych kart do poziomu cen sugerowanych. Nvidia spodziewa się, że konkurencyjny Radeon nie będzie tak dobrze dostępny, a jego ceny będą wyższe od cen GeForce RTX 3060.



