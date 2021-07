Piątek 23 lipca 2021 Wyniki finansowe Intela w ostatnim kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:50 Intel przedstawił wyniki finansowe odnotowane w drugim kwartale tego roku. W tym okresie według metodologi sprawozdawczej GAAP przychód firmy wyniósł 19,6 mld. USD, marża brutto 57,1 procent, a zysk netto 5,1 mld. USD. Dla porównania w poprzednim kwartale przychód wyniósł 19,7 mld. USD, marża brutto 55,2 procent, a zysk netto 3,4 mld USD, natomiast w drugim kwartale 2020 roku kolejno: 19,7 mld. USD (przychód), 53,3 procent (marża) i 5,1 mld. USD (zysk netto). Przychód i zysk netto w ostatnim kwartale są wiec bardzo zbliżone do odnotowanych przed rokiem, natomiast marża brutto o 3,8 punktu procentowego wyższa niż przed rokiem a wydatki na badania i rozwój o 500 mln USD większe niż przed rokiem.



Spośród działów, dział Client Computing, dostarczający procesory na rynek konsumencki, odnotował przychód w wysokości 10,1 mld. USD - o 0,5 mld USD niższy niż we wcześniejszym kwartale, i jednocześnie o 0,6 mld USD wyższy niż w 2. kwartale 2020 roku.



Przychód działu Data Center wyniósł 6,5 mld USD i był o 0,9 mld USD wyższy niż we wcześniejszym kwartale, i jednocześnie o 0,6 mld USD niższy niż w 2. kwartale 2020 roku.



Dział urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things) dostarczający m.in. moduły komunikacji WiFi wygenerował przychód w wysokości 984 mln USD - wyraźnie wyższy niż w kwartale 2020 roku, kiedy przychód działu wyniósł 670 mln USD.



Przychód działu Mobileye dostarczającego układy scalone i technologie dla samochodów wzrósł ze 146 mln USD przed rokiem do 327 mln USD w minionym kwartale, natomiast przychód działu Programabble Solution Group produkującego chipy PFGA wyniósł 486 mln. USD, tj. o 15 mln USD mniej niż przed rokiem.





W aktualnie trwającym 3. kwartale Intel spodziewa się przychodu w wysokości około 18,5 mld. USD.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.